وكيل صحة الشرقية يتابع تجهيزات تطوير وحدة الغسيل الكلوى بالقنايات المركزى

الشرقية - حمدى عبد العظيم - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى القنايات المركزى لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والتجهيزات التى تتم بوحدة الغسيل الكلوى الجديدة بالمستشفى، والتى تضم 7 ماكينة ووحدة معالجة للمياه .

وقام وكيل الوزارة، بتفقد وحدة المعالجة، والتأكد من سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لضمان سلامة تشغيل الوحدة، كما تفقد المولد الكهربائى (الديزل) الذى تم توفيره بالمستشفى لتشغيل الوحدة، ووجه وكيل الوزارة بفصل الكهرباء للتأكد بنفسه من تشغيل المولد لجميع الماكينات وأجهزة التكييف، وذلك حفاظا على صحة وحياة المرضى فى حالة انقطاع التيار الكهربائى .



جولة وكيل صحة الشرقية بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى القنايات



جولة وكيل صحة الشرقية بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى القنايات



جولة وكيل صحة الشرقية بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى القنايات



جولة وكيل صحة الشرقية بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى القنايات



جولة وكيل صحة الشرقية بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى القنايات