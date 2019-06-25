وكيل صحة الجيزة: التعاقد مع استشارى مسالك بمستشفى الصف.. واستمرار فحوصات فيروس سى

أعلنت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم التعاقد مع استشارى المسالك للعمل بمستشفى الصف المركزي لإجراء مناظير المسالك، مؤكدة أنه بذلك يصبح قسم المناظير بالمستشفى يضم مناظير الجهاز الهضمى ومناظير الجراحة ومناظير المسالك لخدمة أهالى مركزى الصف وأطفيح.

وفى سياق آخر اجتمعت وكيلة وزارة الصحة بالجيزة، بأعضاء لجنة الفيروسات بالمديرية للوقوف على الوضع الحالي لفرق المسح ومستشفيات العلاج والإحالة، حيث أوصت بسرعة حصر الأجهزة والمستلزمات الخاصة بالحملة ومتابعة تردد المرضى على مراكز الإحالة والعلاج.

وأشارت الدكتورة هناء سرور، إلى استمرار فحص جميع مرضى الداخلى والعمليات والأقسام الحرجة لفيروس سى بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة ووجهت بعمل قاعدة بيانات للمفحوصين بمستشفيات المحافظة لتحقيق الهدف القومى من الحملة وهو "مصر خالية من فيروس سى".

وأكدت الدكتورة داليا عبد الفضيل مدير عام إدارة الصيدلة، على توافر علاج فيروس سى والعقارات المعالجة للأمراض غير السارية ومتابعة أرصدتها بانتظام.