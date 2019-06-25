سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل صحة الجيزة: التعاقد مع استشارى مسالك بمستشفى الصف.. واستمرار فحوصات فيروس سى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:34 م
وكيل صحة الجيزة: التعاقد مع استشارى مسالك بمستشفى الصف.. واستمرار فحوصات فيروس سى هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم التعاقد مع استشارى المسالك للعمل بمستشفى الصف المركزي لإجراء مناظير المسالك، مؤكدة أنه بذلك يصبح قسم المناظير بالمستشفى يضم مناظير الجهاز الهضمى ومناظير الجراحة ومناظير المسالك لخدمة أهالى مركزى الصف وأطفيح. 
 
وفى سياق آخر اجتمعت وكيلة وزارة الصحة بالجيزة، بأعضاء لجنة الفيروسات بالمديرية للوقوف على الوضع الحالي لفرق المسح ومستشفيات العلاج والإحالة، حيث أوصت بسرعة حصر الأجهزة والمستلزمات الخاصة بالحملة ومتابعة تردد المرضى على مراكز الإحالة والعلاج. 
 
وأشارت الدكتورة هناء سرور، إلى استمرار فحص جميع مرضى الداخلى والعمليات والأقسام الحرجة لفيروس سى بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة ووجهت بعمل قاعدة بيانات للمفحوصين بمستشفيات المحافظة لتحقيق الهدف القومى من الحملة وهو "مصر خالية من فيروس سى". 
 
وأكدت الدكتورة داليا عبد الفضيل مدير عام إدارة الصيدلة، على توافر علاج فيروس سى والعقارات المعالجة للأمراض غير السارية ومتابعة أرصدتها بانتظام.

 


فيروس سي

مستشفي الصف

اطفيح

لجنة فيروس سي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة