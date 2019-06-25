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وفد من الصحة يتوجة لبورسعيد لمراجعة خطة تدشين الإطلاق التجريبى للتأمين الصحى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:00 م
وفد من الصحة يتوجة لبورسعيد لمراجعة خطة تدشين الإطلاق التجريبى للتأمين الصحى مستشفي
كتب وليد عبد السلام

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توجه وفدا من وزارة الصحة، الآن، إلى محافظة بورسعيد لترؤس غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد لمراجعة خطة تدشين الإطلاق التجريبي للمنظومة الجديدة مطلع يوليو المقبل، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت الطبية للوقوف على جاهزيتها.
 
الزيارة تأتى ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية لمحافظة بورسعيد للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية وغير الطبية.
 
ويشار إلى تدشين غرفة عمليات وطوارئ فى مقر مبنى هيئات التأمين الصحى الجديد تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات، حتى إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى.
 

 


الصحة

التأمين الصحى

بورسعيد

يوليو المقبل

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