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وزير خارجية باكستان يحذر من عواقب الصراع الأمريكى الإيرانى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:00 م
وزير خارجية باكستان يحذر من عواقب الصراع الأمريكى الإيرانى الرئيس الأمريكى ونظيره الإيرانى
كتبت: إنجى مجدى

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يبدو أن التوتر الأمريكى الإيرانى لا تقف آثاره عند حدود الخليج، بل يتجاوز إلى المنطقة الأوسع بما فى ذلك افغانستان التى تقع على الحدود الجنوبية الشرقية، وهو ما كان محل تحذير من وزير الخارجية الباكستانى الذى دعا كلا من واشنطن وطهران إلى ضبط النفس.

وخلال مقابلة مع شبكة يورونيوز، الثلاثاء، قال شاه محمود قريشى، إن توترا جديدا فى منطقة الشرق الأوسط مع إيران يمكن أن يعرض الوضع الدقيق فى أفغانستان إلى الخطر، مشيرا إلى رغبة باكستان فى الحد من تلك التوترات عن طريق التفاوض.

وأعرب قريشى عن اعتقاده بأن التوترات الحادة فى المنطقة لن تساعد أيا من الولايات المتحدة أو إيران أو المنطقة كلها؛ وفى هذا الشأن المتصل، تحاول الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية العمل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب مستمرة منذ 18 عاما فى أفغانستان.

وبحسب يورونيوز أشار وزير الخارجية الباكستانى إلى إن الرئيس الأمريكى تعهد لشعبه بسحب قوات بلاده من أفغانستان، لافتا إلى أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتى يسعى لترامب لولاية ثانية خلالها، فإنه يتذكر ما وعد به حتى يفى به، ولكنه قد يقيم أولا المكاسب التى سجلت على مدى السنوات الماضية حتى لا تضيع.

 

 


باكستان

ايران

الولايات المتحدة

ترامب

افغانستان

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