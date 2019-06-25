سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير المالية الإيطالى: لا عقبات أمام التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:00 م
وزير المالية الإيطالى: لا عقبات أمام التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية رئيس وزراء ايطاليا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال وزير المالية والاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا إنه لا يوجد عقبات أمام التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية، لتجنب إجراءات عقابية بحق الحكومة لخرقها القواعد المالية الأوروبية بسبب ارتفاع العجز والدين العام.
 
ونقلت وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء عن تريا قوله "إنه بالنسبة لاقتصاد بوتيرة نمو صفري، يمثل العجز المستهدف نسبة 2.1% إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، نحن نتحرك صوب تحقيق هذا المستوى من العجز بفضل الإدارة الحكيمة للأموال العامة مع أننا ننفذ السياسات الاجتماعية المبرمجة وفق أحدث قانون للموازنة".
 
وأضاف "بالنسبة للمستقبل، فإن الفكرة تتمثل في إبقاء العجز منخفضًا والاستمرار في هدف خفض الدين العام ليس عن طريق رفع الضرائب ولكن خفض الإنفاق بناء على هذا الأساس، أعتقد أن إيطاليا تلتزم إلى حد كبير بقواعد الميزانية الأوروبية، ولهذا السبب أنا متفائل بشأن التوصل إلى حل جيد لتفادي إجراءات عقابية من جانب الجهاز التنفيذي الأوروبي".

ايطاليا

المفوضية الأوروبية

الدين العام

الميزانية الأوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة