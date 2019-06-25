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وزير الدفاع الكورى الجنوبى يجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكى الجديد

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:57 ص
وزير الدفاع الكورى الجنوبى يجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكى الجديد مارك إسبر
سول(أ ش أ)

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أجرى وزير الدفاع الكورى الجنوبى جونج كيونج-دو صباح اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى الجديد مارك إسبر، مؤكدا مجددا على مواصلة الدعم العسكرى لجهود البلدين الدبلوماسية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الوزير جونج أشاد بالدور الكبير الذى لعبه التحالف الكورى الجنوبى – الأمريكى لتغيير الوضع الأمنى بشكل ديناميكى فى شبه الجزيرة الكورية خلال السنة ونصف السنة تحت قيادة وزير الدفاع الأمريكى الأسبق جيمس ماتيس والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى السابق باتريك شاناهان.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يؤدى "إسبر" مهامه بشكل يسهم فى تطوير التحالف، بناء على خبراته المختلفة.

من جانبه، قال إسبر إن الاتصال الهاتفى بينه والوزير جونج جاء فى اليوم الأول لتوليه المنصب إذ أن كوريا الجنوبية تعد أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

وأضاف أن البلدين اتفقا فى الرأى على أن الشراكة الوثيقة بين وزيرى الدفاع، تعتبر واحدة من العناصر المهمة لتطوير التحالف المتبادل، واتفقا على التحدث بصراحة عن مواضيع ذات الاهتمام المشترك فى أى وقت.

وأعرب الوزيران عن أملهما فى لقاء قريب لتبادل الآراء بشكل عميق بشأن المواضيع المختلفة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد عين مارك إسبر وزيرا للدفاع خلفا لباتريك شاناهان الذى قدم استقالته.

 


وزير الدفاع الكورى الجنوبى

امريكا

كوريا الجنوبيه

ترامب

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