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وزير الخارجية الأمريكى يقوم بزيارة لم يعلن عنها لكابول

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:15 م
وزير الخارجية الأمريكى يقوم بزيارة لم يعلن عنها لكابول وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وكالات

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التقى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بالرئيس الأفغانى أشرف غنى خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لكابول اليوم الثلاثاء لمناقشة محادثات السلام الجارية مع طالبان والوضع الأمنى قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة فى سبتمبر.

وتوقف بومبيو فى كابول وهو فى طريقه إلى نيودلهى لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ومسؤولين آخرين.

وتأتي زيارته إلى أفغانستان قبل جولة سابعة من محادثات السلام بين قادة طالبان والمسؤولين الأمريكيين تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام في 29 يونيو فى العاصمة القطرية الدوحة.

 

أمريكا

مايك بومبيو

أفغانستان

كابول

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