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وحدات الحرس البحرى بجرجيس التونسية تحبط عملية هجرة غير شرعية لـ6 شبان

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:33 م
وحدات الحرس البحرى بجرجيس التونسية تحبط عملية هجرة غير شرعية لـ6 شبان قوات تونسية
أ ش أ

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تمكنت وحدات الحرس البحرى بجرجيس التونسية، اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية هجرة غير شرعية من سواحل الرصيفات بجرجيس فى اتجاه إيطاليا، وأوقفت 6 شبان كانوا يعتزمون مغادرة القرية.
كما أوقفت الوحدات منظمي الرحلة وعددهم ثلاثة أشخاص من جرجيس وحجزت لديهم مبالغ مالية ومركبًا بحريًا بطول 6 أمتار ومحركين و18 حاوية بنزين.
واعترف المشاركون بأن كل شخص سلم أربعة آلاف دينار لمنظمي الرحلة، وكانوا يعدون أنفسهم منذ 16 يومًا وتم التحفظ عليهم جميعًا بعد إذن النيابة العامة.


تونس

الحرس البحرى التونسى

هجرة غير شرعية

جرجيس

إيطاليا

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