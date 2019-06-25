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واقعة تنمر فى حافلة مدرسية بالإمارات تتدخل فيها الشرطة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:44 ص
واقعة تنمر فى حافلة مدرسية بالإمارات تتدخل فيها الشرطة تنمر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قامت شرطة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، باستدعاء أولياء أمور طلبة تنمروا على زميلهم، بحسب فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عددا من الطلاب يتنمرون على زميلهم داخل حافلة مدرسة.

 

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، ستفتح شرطة الشارقة تحقيقا بالواقعة، لمعرفة الدوافع المؤدية الى ذلك، وذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة والجهات التعليمية والتربوية، كما ستتخذ الاجراءات القانونية حيال الحادثة، حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على مكافحة الظواهر السلبية، ودرء مخاطرها ومنها التنمر.

 

وتشدد شرطة الشارقة على أهمية الدور الذي تلعبه العائلة وأولياء الأمور والمعلمون وأفراد المجتمع في مقاومة التنمر، حيث يتحمّل كل فرد مسؤولية اجتماعية في التصدي لأية حالة تنمر يشهدها، والتدخل لإيقافها، والوقوف مع الضحية، أو حتى إبلاغ الجهات المختصة لو لزم الأمر.

 

كما تدعو كافة شرائح المجتمع إلى الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وكافة التقنيات الحديثة، وذلك من خلال عدم تبادل المعلومات أو تصوير الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

داعين إلى ضرورة التنبه لخطورة المشكلة والعمل على مكافحتها من خلال تعزيز الجانب التكاملي بين أفراد المجتمع.


تنمر

الامارات

الشرطة

الشارقة

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