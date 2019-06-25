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واشنطن: الطيار المرتزق الذى أسقط الجيش الليبى طائرته أمريكى الجنسية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:13 م
واشنطن: الطيار المرتزق الذى أسقط الجيش الليبى طائرته أمريكى الجنسية الطيار الأمريكى فى قبضة الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة

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كشف مسئول أمريكى عن هوية الطيار المرتزق، الذى ألقى القبض عليه فى ليبيا الشهر الماضى، مؤكدا أن الطيار يحمل الجنسية الأمريكية وليس برتغاليا.

وقال روبرت أوبراين مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الطيار المرتزق الذى أسقطت طائرته الميراج فى منطقة الهيرة يعمل لصالح حكومة الوفاق الوطنى مرتزقا فى مصراتة، وألقى القبض عليه يدعى جيمي سبوجنل وليس برتغاليا كما زعم عند اعتقاله.

وأوضح أوبراين - وفقا لوسائل إعلام أمريكية - أن السلطات الأمريكية تتواصل مع القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر بشأن هذا الطيار.

وتمكنت المضادات الأرضية للجيش الوطنى الليبى شهر مايو الماضى من إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق، حاولت الهجوم على مواقع للجيش الليبى فى منطقة وادى الهيرة، الواقعة بين مدينتى طرابلس وغريان، وألقت القبض على الطيار الذى أدعى أنه يحمل الجنسية البرتغالية.

وعرّف قائد الطائرة وهى من طراز ميراج "إف - 1" بنفسه على أنه برتغالى واسمه جيمى ريس، ويبلغ من العمر 27 عاما، فيما نفى الجيش البرتغالى وجود طيار بهذا الاسم فى صفوفه، وأعلنت السلطات هناك أنها تتحقق من هويته.


واشنطن

الطيار المرتزق

الجيش الليبى

ضواحى طرابلس

اخبار طرابلس

الطيار البرتغالى

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