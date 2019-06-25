هيئة تنمية الصادرات تختتم فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولتى استونيا ولاتفيا

كتب إسلام سعيد

اختتمت أول أمس فعاليات البعثة التجارية المصرية التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي إلي دولتي استونيا ولاتفيا.

ضم الوفد المصري المشارك السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي والسفير شريف رفعت سفير مصر بفنلندا والداعم للبعثة التجارية بدولة استونيا والسفير علاء حجازي سفير مصر بالسويد والداعم للبعثة التجارية المصرية بدولة لاتيفيا وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات إن هذه البعثة تأتي في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث تضمنت البعثة مجموعة من الأنشطة والفعاليات واللقاءات مع المسئولين والشركات الكبري والمنظمات الأهلية والتي استهدفت تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، مشيراً إلي أن 10 شركات مصرية شاركت بالبعثة في قطاعات السياحة والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والشحن البحري والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن تنظيم الهيئة للبعثة التجارية يأتي انطلاقاً من استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول شرق قارة أوروبا والتي تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تحقيق الشراكة ونمو عوائد وحجم الصادرات، والعمل على زيادة التعاون الاستثماري والتجاري بما يليق بأهمية مصر وإمكانياتها وتحقيق التكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت يوسف إلى أن البعثة قامت بعقد لقاءات ومقابلات بدولة استونيا مع وزير الشئون الاقتصادية الاستونية المعنية بالتجارة والاستثمار لبحث سبل زيادة التبادل التجارى بين البلدين، كما تضمنت عقد لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية لاستعراض الخدمات التى يقدمها الاتحاد ومناخ الاستثمار والاعمال باستونيا، كما تم عقد لقاء مع ممثلي هيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد استهدفت استعراض أوجه وفرص التعاون في مجالى الاستثمار والتجارة بين البلدين، وشارك فى اللقاءات ساندر سونا سفير استونيا بالقاهرة.

وفيما يتعلق بزيارة البعثة التجارية لدولة لاتفيا أشار السفير خالد يوسف إلى أن لاتفيا تعد من الأسواق المهمة بمنطقة شرق أوروبا خاصة وأن هناك فرص كبيرة وواعدة لتطوير علاقات مصر التجارية والاقتصادية معها، لافتا إلي أن الفترة الماضية شهدت جهود حثيثة وزيارات متبادلة بين البلدين لدفع العلاقات الثنائية على كافة المستويات، خاصة المجال التجاري وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من خضوع حركة التبادل التجاري بين البلدين لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وهو ما يعنى عدم وجود أى عوائق لدفع التبادل التجارى بين البلدين لمستويات متميزة.

وأوضح يوسف أن نشاط البعثة فى لاتفيا تضمن لقاءات مع العديد من الجهات والشركات حيث تضمنت الفعاليات لقاء وزير الزراعة وكذا لقاء مع رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية والتجارة والتعاون الإنمائي بوزارة الخارجية ومسئولى وزارة الاقتصاد، ومسئولي وكالة الاستثمار والتنمية والتى تم خلالها بحث أوجه التعاون فى مجالات الاستثمار والترويج للصادرات المصرية والحث على تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وشارك فى اللقاءات ايفيتا شولستا سفيرة لاتفيا بالقاهرة، مشيرا إلي أن اللقاءات تضمنت اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات فى لاتفيا في مجالات الأسمدة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات ومستحضرات التجميل.

ودعا السفير خالد يوسف المستثمرين في استونيا ولاتفيا إلي استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ صادراتها إلي أسوق الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارية، خاصة الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول الكوميسا ودول تجمع الميركسور.

جدير بالذكر أن الزيارة تضمنت أيضا عدد من لقاءات الأعمال الثنائية بين المصدرين المصريين من جهة والمشترين المحتملين من لاتفيا واستونيا من جهة أخرى لبحث فرص عقد الصفقات التجارية فيما بينهم، الأمر الذي يعد فرصة أمام المصدرين المحليين لعقد العديد من الصفقات لتنمية صادراتهم وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم، مما يحقق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى سوق استونيا ولاتفيا.