هيئة الصرف الزراعى تعقد اجتماعاً مع المعاهد البحثية لمناقشة مشكلة الصرف بسيوة

كتبت أسماء نصار

عقد المهندس خالد مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف اجتماعا مع قيادات هيئة الصرف، وممثل من بحوث الصرف مركز بحوث الصحراء لبحث سبل التغلب على مشكلة الصرف الزراعى بسيوة طبقا لتكليفات الحكومة.

يشار إلى أن سيوة عبارة عن منخفض ذات منسوب ( - 14 إلى - 18 متر ) من سطح البحر، حيث أن النظام المائى فيها مغلق وتعد مشكلة الصرف الزراعى أحد أهم مشاكل الواحة فضلاً عن مشاكل الرى رغم توافر المياه سواء سطحية أو عميقة متدفقة.

أوضحت تقرير وزارة الرى أنه تم حفر آبار عشوائية غير محكمة من قبل الأهالى بلغت أكثر من 1300 بئر، بالإضافة إلى وجود 200 عين طبيعة متدفقة ذاتياً يتم الرى منها بكميات لا تتعدى 20% من كمية المياه المتدفقة منها، وباقى الكمية تلقى فى المصارف مما أدى إلى امتلاء البرك الموجودة فى الواحة والتى يصل عددها إلى 4 برك بمساحة إجمالية 47 ألف و600 فدان تقريباً، بالمياه المتدفقة من الآبار والعيون وكذلك ناتج صرف رى الزراعات القائمة، مما تسبب فى اختلال الإتزان الطبيعى بين معدلات البخر وكميات المياه، وهى ما جعل الدولة تتدخل بتنفيذ مجموعة من المشروعات للحد من هذا الإهدار، وغلق عدد من الآبار العشوائية ذات التصرفات العالية والمسببة للمشكلة.