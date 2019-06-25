سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"هتزور هتتحبس"..عقوبات رادعة تصل للمؤبد للمتهمين بالتزوير

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:00 ص
"هتزور هتتحبس"..عقوبات رادعة تصل للمؤبد للمتهمين بالتزوير أختام مزورة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة تزوير وتقليد العملات، والأختام، و"اليوم السابع" يوضح العقوبة المقررة بالقانون المصرى فى وقائع التزوير.

ويقول المحامى خالد محمد، إن المادة 206 تنص على معاقبة  كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المشدد، وهذه الاشياء هى:.

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح، أو إحدى جهات الحكومة،  ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى، أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 206 مكرر، تنص على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، فى  الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات، لإحدى الشركات المساهمة، أو احدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات المنشأة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، موضحاً أن تكون  العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام، أو التمغات، أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة ،فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة، أو شركة، أو جمعية، أو منظمة، أو منشأة، إذا كانت الدولة، أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.


تزوير

تزوير العملات

تزوير الاختام

عقوبة التزوير

السجن المؤبد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

رئيس البرلمان الليبى: المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر منضبطة وشرعية وقانونية

رئيس البرلمان الليبى: المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر منضبطة وشرعية وقانونية

القبض على المتهم بقتل سيدة ووضع جثتها داخل حقيبة بالزيتون..اعرف التفاصيل

القبض على المتهم بقتل سيدة ووضع جثتها داخل حقيبة بالزيتون..اعرف التفاصيل

البابا تواضروس: المسيح أول سائح وأول لاجئ يزور مصر فى التاريخ

البابا تواضروس: المسيح أول سائح وأول لاجئ يزور مصر فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة