ننشر حالة الطقس المتوقع فى الإمارات خلال الأيام القادمة

كتب وكالات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا أحيانا نهاراً على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة شرقا.

الرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

ويكون الطقس بعد غد الأربعاء رطبا صباحا ويحتمل تشكل الضباب الخفيف غربا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا ويحتمل تكون السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس يوم الخميس رطبا صباحا ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غربا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

ويوم السبت يكون صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.