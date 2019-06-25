ننشر تفاصيل خطة جهاز تعمير سيناء لتطوير مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

يستعد جهاز تعمير سيناء، لتنفيذ خطة تعمير متكاملة لمدينة "العريش"، تتضمن عددا من المشروعات الجديدة وتطوير ميادين وطرق.

وكشف المهندس ناجى إبراهيم محمد، مدير فرع جهاز تعمير سيناء بشمال سيناء، اليوم فى تصريحات صحفية، بمقر فرع جهاز التعمير بالعريش عن ملامح خطة جهاز التعمير المقرر تنفيذها بعد تصديق محافظ شمال سيناء ورئاسة جهاز التعمير عليها.

وقال إنها تتضمن مشروعات كهرباء فى مدينة العريش بإعتماد مالى 61 مليون جنيه، وتدعيم الشبكات وإنشاء مبانى خدمية بشمال ووسط سيناء باعتماد مالى 11 مليون جنيه ، تدعيم الطرق وتطوير مدينة العريش بإعتماد مالى 120 مليون جنيه.

وأشار مدير فرع جهاز تعمير سيناء بشمال سيناء، إن أهم ملامح تطوير مدينة العريش بمشروعات تنفذ من جهاز التعمير، تطوير 5 ميادين رئيسية داخل مدينة العريش وهى " الرفاعى"، و"النصر" و"العتلاوى" و"القاهرة" و"الساعة" هذا العام وهى مرحلة أولى بتكلفة 15 مليون جنيه، والمرحلة الثانية تتضمن تطوير المدخل الغربى من البوابة حتى المثلث، وتطوير شارع الفاتح بطول 8 كيلو ونص، واستكمال الكورنيش من الحديقة الدولية حتى أبوصقل وعمل كوبرى أعلى مجرى الوادى.

وفى مناطق وسط استكمال إنشاءات قرية وادى الحاج بعدد 10 منازل، وتخصيص نسبة للإسكان البدوى باعتماد 120 مليون جنيه، ومشروعات استكمال إنشاءات باعتماد 70 مليون لإعادة تأهيل 15 عمارة فى حى المساعيد بالعريش، بينها 4 عمارات بدأت إجراءات العمل فيها، وجارى طرح 11 عمارة أخرى، وإنشاء مقر خدمى فى ديوان المحافظة، واستكمال أعمال الطرق من قرية الروضة حتى محطة المعالجة داخل القرية فى نطاق مركز بئر العبد، واستكمال طرق وإنشاءات إضافية بقرية الروضة.