نقيب الزراعيين: مشروعات الصوب الزراعية والنخيل تنقل مصر إلى الاقتصاد الجديد

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن المشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حسنت من حاله الأمن الغذائي فى مصر، وتحقق التنمية المستدامة خاصة فى القطاع الزراعى وتساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتطوير العمل فى هذا القطاع الحيوى، وخاصة مشروعات الصوب الزراعية وزراعة 5 ملايين نخله فى أسوان والوادى الجديد والتى تنقل مصر إلى "الأقتصاد الأفضل".

وشدد نقيب الزراعيين فى تصريحات صحفية الثلاثاء، خلال الملتقى العلمي للمشروعات الزراعية القومية، ودور الإرشاد الزراعی فيها فی ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمنعقد فى كلية الزراعة جامعة عين شمس، على أهمية التنمية الزراعية المستدامة والأنشطة الداعمة لها بما ينعكس علي تطوير القطاع الزراعى والاستفادة من الموارد المائية والأرضية لمصر، موضحا أن الملتقى يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه وبصفة خاصة في المجالات والأنشطة المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني من خلال إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها استصلاح واستزراع المليون ونصف فدان ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية ومشروع الاستزراع السمكى ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف "خليفة"، أن الملتقى يعتمد على وضع حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائى اعتمادا على عددا من المحاور منها الإتاحة والديمومة وسرعة الوصول وسلامه الغذاء، موضحا ان مصر حققت نسبة كبيرة من عدة المحاور ضمن خطة 2030 ، خاصة في مجال مشروعات الطرق حققت سرعة وصول المنتجات الزراعية للأسواق وتشكل قفزة فى الاقتصاد الوطنى.