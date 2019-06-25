نائب وزير الدفاع السعودى: القبض على أمير داعش باليمن إنجاز فى مجاربة الإرهاب

كتب بلال رمضان

قال نائب وزير الدفاع السعودى خالد بن سلمان، إن عملية القبض على زعيم داعش فى اليمن، تعد إنجازا هاما فى محاربة المملكة للتطرف والإرهاب.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعوديى خالد بن سلمان، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء: العملية التى قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش فى اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد فى دحر أعداء الدين والوطن.

وتابع خالد بن سلمان: قالها ولى العهد "سندمر التطرف"، وها هم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً فى محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين فى حماية وطننا وعقيدتنا.

وختم خالد بن سلمان بالقول: عملية القبض على زعيم داعش التى تمت بتوفيق الله تعالى، فى وقت قياسى، ولم ينتج عنها أى خسائر سواء فى صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذى شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه ولى العهد وزير الدفاع.