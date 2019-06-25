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نائب وزير الخارجية: لم يتبق لإيران سبب للالتزام بالاتفاق النووى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:22 م
نائب وزير الخارجية: لم يتبق لإيران سبب للالتزام بالاتفاق النووى نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى
رويترز

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نقلت وكالة فارس للأنباء عن عباس عراقجى نائب وزير الخارجية الإيرانى قوله اليوم الثلاثاء إن بلاده لم يتبق لديها سبب لمواصلة التزاماتها بموجب الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بدون أن تبادلها الدول الأوروبية الموقعة عليها نفس الالتزام.

وقال عراقجى "بالإشارة إلى الوعود التي لم تنفذ من الجانب الأوروبى، لا يوجد سبب لإيران لتنفيذ التزاماتها من جانب واحد". وأضاف "إيران أبقت نافذة الدبلوماسية مفتوحة من خلال تقليص التزاماتها تدريجيا".

وكان علي شمخانى أمين المجلس القومى الأعلى الإيرانى قال فى وقت سابق اليوم إن طهران ستعلن عن إجراءات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى في 7 يوليو.

 

 


إيران

عباس عراقجى

الاتفاق النووى الإيرانى

أوروبا

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