نائب وزير التخطيط: مسح شامل للعاملين بالجهاز الإدارى لتحديث الملفات الوظيفية

كتبت- هبة حسام تصوير- خالد كامل

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، إن محور التطوير المؤسسى، يعد أحد المحاور الهامة للإصلاح الإدارى، حيث إنه يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ويرتبط به استحداث 6 وحدات إدارية جديدة فى الجهاز الإدارى، بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشرى وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجى والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت "لبيب"، خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر الإصلاح الإدارى فى مصر "الواقع والمستقبل، الذى نظمته وزارة التخطيط ، اليوم الثلاثاء، أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والابداع والمنافسة فى تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإدارى.

وأشارت نائب الوزير، إلى قيام وزارة التخطيط فى هذا الشأن بإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، فضلاً عن التقييمات التي تقوم بها الوزارة لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية، كما قامت المهندسة غادة خلال كلمتها، باستعراض الصورة المتكاملة لجهود وزارة التخطيط فى مجال الإصلاح المؤسسى بجوانبه المختلفة.