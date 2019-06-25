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"مياه سوهاج" تنظم ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ السباكة لترشيد استهلاك المياه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:18 ص
"مياه سوهاج" تنظم ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ السباكة لترشيد استهلاك المياه شركة مياه سوهاج-ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، لتعليم المبادئ الأولية في السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك، حيث تم تدريب المشاركات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسريبات بجميع الأدوات الصحية، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ تلك الورش لنشر ثقافة الحفاظ على المياه، ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.
 
وأوضح رئيس الشركة أنه تم توعية المشاركات بورشة العمل بكيفية الاستخدام الآمن للصرف الصحي وتعريفهم بمخاطر الفلاتر، والقيسونات، والطلمبات الحبشية، وفى نهاية ورشة العمل تم تسليم المشاركات حقيبة أدوات، تضم أدوات لإصلاح السباكة بالمنازل، مع التأكيد على ضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين السيدات للحفاظ على المياه.

وزاره الاسكان

شركات المياه

شركه مياه سوهاج

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