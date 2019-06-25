مياه الفيوم تنفى وجود امتحانات للمتخلفين عن امتحان وظيفتى قارئ ومحصل

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه لا صحة لما تردد عن إمكانية دخول المتخلفين عن امتحانات القراء والمحصلين الاختبارات بعد انتهاء مواعيد الامتحانات المقررة والإمتحانات تجرى فى مواعيدها المحددة ولا توجد امتحانات للمتخلفين عن أداء الإمتحانات فى مواعيدها المقررة كما هو مثبت على موقع الشركة الإليكترونى ،وصفحة المركز الإعلامى هى المنوط بها نشر كافة الأخبار التى تصدر عن الشركة وهى المصدر الوحيد للمعلومة الصحيحة والموثقة والصفحة الرسمية للشركة.

وطالبت الشركة كافة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التى ترددها بعض الصفحات الوهمية والتى تحمل اسم الشركة وأن الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحة والأدمن الخاص بها حفاظا على المجتمع من خطر الشائعات وإثارة البلبلة والفوضى ."