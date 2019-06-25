موسكو: عودة أكثر من 1226 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال 24 ساعة

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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين أن 1226 لاجئًا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الــ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هناك 307 لاجئين عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) و919 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب)، مضيفًا أن 5 نازحين عادوا أيضًا إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار في مدينتي (جاسم - الحارة) بريف درعا وفي مدينة دوما بريف دمشق، حيث اكتشفت ودمرت 35 عبوة قابلة للانفجار.