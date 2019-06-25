موجز 6.. طقس الغد شديد الحراراة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

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صورة وتعليق: طقس الغد شديد الحرارة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس السيسي أن مصر نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وتحذير هيئة الأرصاد من طقس الغد، وكواليس القبض على تنظيم الأمل الإخواني.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، فى مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التى تدفع المواطنين للهجرة، دون التركيز فقط على الحلول الأمنية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ودعم دول الجنوب فى جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

تواصل هيئة الرقابة الإدارية حربها على الفساد ، إذ تمكنت من القبض على مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك، ومدير سابق بأحد المؤسسات الصحفية ، ومدير الشئون المالية بتعليم القليوبية ، فى جرائم فساد واستيلاء على المال العام.

استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى.. جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية، لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع قيادات وممثلى مجموعة من الشركات الألمانية، وذلك فى اجتماع مائدة مستديرة.

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى، عن الانتهاء من تقييم وضم نحو 12 أصلا مملوك للدولة من الأصول غير المستغلة، إلى صندوق مصر السيادى، من بينهم أرض المعارض بقيمة 15 مليار جنيه وأرض مكتبة الإسكندرية.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنها طرحت نموذجا فنيا مميزا خلال شهر رمضان الماضى، وهو نموذج مسرح وسينما الشارع، حيث تناول هذا العام قضيتين وهما أولاً قضية الوقاية من أضرار المخدرات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات.

ينتظر خلال الأيام المقبلة أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات قوانين الجهات والهيئات القضائية والمتعلقة بتعيين رؤسائها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات بشكل نهائى الأسبوع الماضى.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، بالسجن 10 سنوات على هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، كما قضت المحكمة بتغريم المتهم 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوى لمبلغ الغرامة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية، حيث صعد سعر الذهب قبل قليل بقيمة 5 جنيهات، ليصعد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر لـ 662 جنيها للجرام، ويصبح إجمالى ارتفاع الذهب اليوم 11 جنيها حتى كتابة هذه السطور.

أعلن التحالف العربى، اليوم الثلاثاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن "أبو أسامة المهاجر"، مشيرا إلى أن العملية قامت بها القوات الخاصة السعودية والجيش اليمنى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

تستمر غدا الأربعاء درجات الحرارة فى ارتفاعها تزامنا مع مباراة المنتخب المصرى مع الكونغو فى بطولة الأمم الإفريقية، وذلك فى ظل الموجة الحارة التى تضرب البلاد والارتفاع التدريجى بحرارة الجو الذى بدأ الإثنين الماضى .

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن اسم "محمد" هو الاسم الأكثر شعبية فى المملكة المتحدة لعام 2019 حتى الآن بالنسبة لأسماء الصبية، بينما احتل اسم أوليفيا المركز الأول فى الأسماء المفضلة بالنسبة لأسماء البنات.

لقى ما يقرب من 150 طفلا فى الهند حتفهم على مدار 13 يومًا تقريبًا وحتى الآن، و ذلك بسبب إصابتهم بمرض"التهاب الدماغ" أو الحمى الدماغية، وهو مرض تفشى سريعًا بين عائلات معظمها ريفية فقيرة تعيش فى ولاية بيهار الشرقية بالهند، التى يقترب عدد سكانها من 350 ألف نسمة.

أطلقت مسابقة ملكة جمال إنجلترا، جولة كاملة، خالية من مستحضرات التجميل بالكامل لأول مرة في تاريخ المسابقة، لدعم الجمال الطبيعى، والتشجيع على قبول النفس.

تختلف أنواع اللحوم من حيث جودتها ونشأتها وطريقة تغذيتها وهو ما يجعل أسعار اللحوم مختلفة ومتباينة من مكان لآخر وبين بلد وأخرى، وهنا فى مصر نستورد أنواعا كثيرة من اللحوم منها السودانى ومنها الأثيوبي والصومالى، إضافة إلى الأبقار المصرية التى تعد من أجود الأنواع، لكن فى مصر ظهرت أنواع جديدة من اللحوم باهظة الثمن والتى تباع غالبيتها للفنادق الـ7 نجوم والمطاعم الكبرى، حيث تصل أسعار الوجبة فيها إلى أكثر من ألف جنيه.

مع كل ذكري لرحيل ملك البوب المغني الاسطوري مايكل جاكسون تفتح الكثير من الملفات والموضوعات التي تخص حياته، واليوم هي الذكرى العاشرة لرحيله الذي كان مفاجأة لكل محبيه حول العالم .

توفى منذ قليل المخرج محمد النجار عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض، حيث تواجد خلال الفترة الأخيرة داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة العجوزة بعد صراع مع مرض القلب.

"منتخب مصر 100%" هكذا تحدث خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بلهجة عربية واضحة ليطمئن الجماهير المصرية على الفراعنة فى كان 2019، قبل خوض مباراة الكونغو المقرر لها غداً الأربعاء على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.