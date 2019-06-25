مواطن يتسبب فى مقتل ابنه دهسا تحت عجلات السيارة بالخطأ فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

تسبب أب فى مقتل ولده الشاب، دهسا تحت عجلات سيارة نقل، بالخطأ، أثناء رجوعه للخلف لتفريغ حمولة رمل خلال عملهما معا بالمنصورة الجديدة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز جمصة، يفيد بوصول "مصطفى. ع. م. ك"، 24 عاما، طالب، مقيم بدقادوس التابعة لمركز ميت غمر، جثة هامدة لمستشفى الأزهر بدمياط.

وتبين، أنه أثناء تفريغ حمولة رمل بالمنصورة الجديدة، ورجوع والد المتوفى "ع.م.ك"، 55 عاما، عامل، بالسيارة للخلف، قام بدهس ولده دون قصد بالخطأ، ونقل الشاب لمستشفى الأزهر بدمياط، وتم إيداع الجثة بثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر رقم 1616 لسنة 2019 جنح مركز جمصة، وجار عرض الأب أمام النيابة العامة.