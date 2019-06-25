منتدى السياحة الميسرة يدعو إلى إنشاء مجلس مختص لتطويرها بالمنطقة العربية

كتبت آمال رسلان

اختُتمت بالأمس فعاليات منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية الذي استضافته وزارة السياحة، وجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومنظمة العمل الدولية.

وقال بيان لوزارة السياحة أن المنتدى وضع عدد من التوصيات لتطوير مفهوم السياحة الميسرة، فى مقدمتها دعوة المنظمة العربية للسياحة لإنشاء مجلس مختص للسياحة الميسرة في الوطن العربي، وأن يشارك في هذا المجلس عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.

كما تضمنت التوصيات التأكيد علي ضرورة العمل علي رفع كفاءة العنصر البشري من خلال تنظيم دورات تدريبية، بالإضافة إلي الاستمرار في إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات لرفع الوعي بمفهوم السياحة الميسرة ودعوة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لإبراز مفهوم السياحة الميسرة؛ حيث إن الإعلام يعد شريكا أساسي لدعم وتنمية السياحة، بالإضافة إلي التوصية الخاصة بالاستفادة من برامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ الكثير من البرامج لتحقيق هذه الأهداف، والاستفادة من الدراسات والبرامج المتوفرة لدى المنظمات العالمية والإقليمية والعربية والجامعات فى الوطن العربى.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير السياحة اليمني، وخيضر بشير مالك رئيس الهيئة العامة للسياحة بدوله ليبيا، والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور بندر بن فهد آلِ فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور إسماعيل عبد الغفّار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذة بسمة الميمان مديرة الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والسيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن جلسات المنتدى تضمنت 4 حلقات نقاشيه كانت الأولي منها بعنوان "مفهوم السياحة الميسرة: الرؤية والاستدامة"، والثانية تطرقت إلي "تطبيقات وتأهيل المنشآت الفندقية لاستخدامات السياحة الميسرة "، والتي تم خلالها عرض تجربة وزارة السياحة المصرية في تأهيل وتدريب مرشدين سياحيين لشرح المعالم الأثرية بلغة الإشارة للسائحين الصم والبكم، وكذلك مناقشه أهمية التكنولوجيا والابتكار في خدمة الضيافة والسياحة الميسرة من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفِي جلسة أخري تحت عنوان "الترويج للسياحة الميسرة"، تم مناقشه ضرورة رفع مستوى الوعي بمفهوم السياحة الميسرة من خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور أدوات التواصل الاجتماعي، وسبل إدارة وترويج المقاصد السياحية.

وفي الحلقة النقاشية الأخيرة التي اٌقيمت تحت عنوان "تنمية وتطوير السياحة الميسرة في الوطن العربي" تم مناقشة أفكار المتحدثين وتجاربهم الخاصة بتطوير وتنمية السياحة الميسرة في الوطن العربي، ودور الحكومات العربية والقطاع الخاص في دعم وتطوير السياحة الميسرة.