مميش : 39 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 2.4 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 39 سفينة، بحمولة 2.4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين .

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية "ELLY MAERSK"، بحمولة 173 ألف طن قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان .

وعبرت 19 سفينة من إتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN"، بحمولة 222 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.