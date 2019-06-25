مكرم محمد أحمد: تحقيق الإصلاح الإدارى كان صعبا بدون وجود إصلاح اقتصادى حقيقى

كتبت- هبة حسام تصوير- خالد كامل

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الإصلاح الإدارى أصبح ضرورة، فبدون تحقيقه يصعب تحقيق أى أهداف أخرى، مؤكداً أن تحقيق عملية الإصلاح الإدارى كان أمرا صعبا دون وجود إصلاح اقتصادى حقيقى وتشريعات يتم إقرارها لتهيئة الأمر لهذا الإصلاح.

وأضاف مكرم خلال كلمته بمؤتمر الإصلاح الإدارى فى مصر "الحاضر والمستقبل" الذى نظمته وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء بحضور نخبة من الإعلاميين، أن الإصلاح الإدارى اّن أوانه، قائلا: "نحن أنجزنا الكثير مما يجعل هذا الإصلاح الآن ممكناً "، كما طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بضرورة أن يساند الإعلام كل خطوة من خطوات هذا الإصلاح.

وأوضح مكرم محمد أحمد، أن ملف الإصلاح الإدارى هو ملف هام والنجاح به ضرورة أساسية، لأن ذلك سيعنى نجاحنا فى توصيل رسالتنا للمجتمع، كما يعنى أن للمجتمع أهداف قادر على تحقيقها.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى ضرورة توصيف الحكومة لأبعاد أى مشكلة فى ملف الإصلاح الإدارى ووضع حلول لها، خاصة أنه كان هناك الكثير من المحاولات السابقة فى هذا الإطار ولم تحقق نجاحا، مؤكدا أن المجلس سيكون خير سند ومساعد للحكومة فى هذا الملف.

ومن جانبه قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ملف الإصلاح الإدارى يعد واحداً من أعقد الملفات، لافتا إلى أن التعامل معه يحتاج لقدرات خاصة.

وأشار جبر فى كلمته بالمؤتمر، إلى الجهد الكبير الذى تبذله الحكومة المصرية لإنجاز خطوات كبيرة فى هذا الشأن.