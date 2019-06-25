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مكافحة المخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو هيروين بالشرقية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:22 م
مكافحة المخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو هيروين بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، القبض علي عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو من مخدر الهيروين بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية ، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "محمد ع س ع" 52 سنة، عاطل، مقيم بالحسينية، و"محمد ع ن م" 22 سنة، عاطل، مقيم بأبو صوير الإسماعيلية، بالإتجار في المخدرات علي نشاط واسع.

وتمكنت مأمورية مكبرة من عمل كمين للمتهمان وضبطهما بمنطقة "الصوامع" بدائرة مركز الحسينية، وبحوزتهما 2 كيلو "هيروين" ودراجة بخارية وهاتفين محمول و2500 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13457 لسنة 2019 جنح الحسينية، وتم التحفظ علي المضبوطات وإخطار النيابة العامة.

 


الشرقية

الادارة العامة للمخدرات

فرع العاشر من رمضان

هيروين

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