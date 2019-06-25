مكافحة المخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو هيروين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، القبض علي عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو من مخدر الهيروين بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية ، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "محمد ع س ع" 52 سنة، عاطل، مقيم بالحسينية، و"محمد ع ن م" 22 سنة، عاطل، مقيم بأبو صوير الإسماعيلية، بالإتجار في المخدرات علي نشاط واسع.

وتمكنت مأمورية مكبرة من عمل كمين للمتهمان وضبطهما بمنطقة "الصوامع" بدائرة مركز الحسينية، وبحوزتهما 2 كيلو "هيروين" ودراجة بخارية وهاتفين محمول و2500 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13457 لسنة 2019 جنح الحسينية، وتم التحفظ علي المضبوطات وإخطار النيابة العامة.