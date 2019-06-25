سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي و البلوك تشين و الأمن السيبراني

مصر بلد الفرص.. "آي بي إم" تتوسع في مصر وتفتتح مركزين لدعم التحول الرقمي

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:49 م
مصر بلد الفرص.. "آي بي إم" تتوسع في مصر وتفتتح مركزين لدعم التحول الرقمي شركة "آي بي أم"
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة "آي بي أم" اليوم عن توسع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح مركزين جديدين في مصر: مركز العملاء للابتكار والصناعة ومركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وافريقيا. 
 
 
ويأتي ذلك  في إطار دعم الخطة القومية لمصر،  حيث تهدف هذه المراكز في المساهمة في إسراع عملية التحول الرقمي لكل من المؤسسات العامة والخاصة، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تتضمن الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية الهجينة.
 
 
وقد قامت شركة "آي بي أم" باختيار مصر كموقع لمراكزها الاستراتيجية لكونها مركزاً للابتكار في المنطقة بالإضافة إلى توافر كوادر بشرية ذات مهارات عالية. ومن المقرر ان تعمل هذه المراكز على تعزيز الابتكار من خلال تقديم تجارب متطورة للعملاء وتوفير خبرات تقنية عالية المستوى للعملاء.
 
 
و قال تكريم التهامي المدير العام لشركة آي بي أم في الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤتمر صحفي اليوم، "منذ اكثر من قرن تقوم آي بي أم بدور أساسي في تكوين شراكات قوية من أجل المساعدة في دفع عجلة التحول واحداث تغيير مجتمعي مستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا." وأضاف "نحن نتعاون مع عملائنا وشركائنا من أجل تطوير المهارات، وبناء بنية تحتية، وتعزيز البحوث المحلية لتوفير حلول متطورة لمواجهة تحديات المنطقة. ونشهد اليوم المزيد من التوسع لأعمالنا في المنطقة."
 
 
 
وقال وائل عبدوش، مدير عام شركة آي بي أم مصر: "نشهد اليوم خطوة ايجابية نحو تأكيد التزام آي بي أم تجاه مصر. فمنذ تأسيسها في مصر عام ١٩٥٤، ساهمت آي بي أم في تنمية الاقتصاد المصري، وعملت جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية في مشاريع متعددة ذات أهمية وطنية."
 
 
 
سيقوم مركز العملاء للابتكار والصناعة لآي بي أم على مواجهة تحديات الأعمال  من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين، والأمن السيبراني، وكذلك إنترنت الأشياء.

التحول الرقمي

الذكاء الاصطناعي

اي بي ام

البلوك تشين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة