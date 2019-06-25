مصر بلد الفرص.. "آي بي إم" تتوسع في مصر وتفتتح مركزين لدعم التحول الرقمي

كتبت هبة السيد

أعلنت شركة "آي بي أم" اليوم عن توسع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح مركزين جديدين في مصر: مركز العملاء للابتكار والصناعة ومركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وافريقيا.

ويأتي ذلك في إطار دعم الخطة القومية لمصر، حيث تهدف هذه المراكز في المساهمة في إسراع عملية التحول الرقمي لكل من المؤسسات العامة والخاصة، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تتضمن الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية الهجينة.

وقد قامت شركة "آي بي أم" باختيار مصر كموقع لمراكزها الاستراتيجية لكونها مركزاً للابتكار في المنطقة بالإضافة إلى توافر كوادر بشرية ذات مهارات عالية. ومن المقرر ان تعمل هذه المراكز على تعزيز الابتكار من خلال تقديم تجارب متطورة للعملاء وتوفير خبرات تقنية عالية المستوى للعملاء.

و قال تكريم التهامي المدير العام لشركة آي بي أم في الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤتمر صحفي اليوم، "منذ اكثر من قرن تقوم آي بي أم بدور أساسي في تكوين شراكات قوية من أجل المساعدة في دفع عجلة التحول واحداث تغيير مجتمعي مستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا." وأضاف "نحن نتعاون مع عملائنا وشركائنا من أجل تطوير المهارات، وبناء بنية تحتية، وتعزيز البحوث المحلية لتوفير حلول متطورة لمواجهة تحديات المنطقة. ونشهد اليوم المزيد من التوسع لأعمالنا في المنطقة."

وقال وائل عبدوش، مدير عام شركة آي بي أم مصر: "نشهد اليوم خطوة ايجابية نحو تأكيد التزام آي بي أم تجاه مصر. فمنذ تأسيسها في مصر عام ١٩٥٤، ساهمت آي بي أم في تنمية الاقتصاد المصري، وعملت جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية في مشاريع متعددة ذات أهمية وطنية."

سيقوم مركز العملاء للابتكار والصناعة لآي بي أم على مواجهة تحديات الأعمال من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين، والأمن السيبراني، وكذلك إنترنت الأشياء.