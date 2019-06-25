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مصرع 3 وإصابة 10 فى انقلاب سيارة نقل على طريق وادى سعال بسانت كاترين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:26 ص
مصرع 3 وإصابة 10 فى انقلاب سيارة نقل على طريق وادى سعال بسانت كاترين انقلاب سيارة - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزمرسال

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تلقى مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا بمصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، إثر انقلاب سيارة نصف نقل تابعة لإحدى شركات المقاولات .
 
تلقى اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطار بالحادث، على الفور انتقل رئيس مباحث سانت كاترين إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع، كل من "عيد شوقى مرزوق" 32 سنة من البحيرة، و"محمد سعد مصطفى" 34 سنة من البحيرة، و"رمضان سعد فراج" 26 سنة.
 
كما أسفر الحادث عن اصابة 10 أشخاص، وهم "يوسف جابر حدير" 24 سنة، و "محمد أحمد حدير"، "وليد شوقى مرزوق"، و"محمد فوزى مرزوق"، و"رامى أحمد أمين سالم"، و"عماد حمدى دياب"، و"محمد أحمد ابو النجا"، و"على مصطفى ابو النجا" 25 سنة، و"محمد عبد اللطيف شحاته" 24 سنة، و"محمود منصور برعي" 27 سنة، وجميع المصابين من محافظة البحيرة.
 
تم إرسال الجثث إلى مستشفى سانت كاترين، ونقل المصابين إلى مسشتفى طور سيناء، تحت إشراف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء. 
 
 

محافظه حنوب سيناء

سانت كاترين

حادث تصادم

امن جنوب سيناء

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