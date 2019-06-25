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مصرع مصرى مقيم بالسعودية فى حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بينبع

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:48 م
مصرع مصرى مقيم بالسعودية فى حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بينبع حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء في ينبع
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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توفى مصرى مقيم فى المملكة العربية السعودية، فى حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء فى حى البندر بمحافظة ينبع، بحسب صحيفة الرياض السعودية.

ولم تشر الصحيفة إلى مزيد من التفاصيل أو اسم المصرى المتوفى، وإلى جانبه توفى باكستاني آخر فى الحادث نفسه.

وذكر المتحدث الرسمي للمديرية بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن إدارته تلقت بلاغا عن حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء مكون من دورين، وملحق مقام من الكمرات الحديدية والحوائط الخرسانية الحاملة، ومسقوف من الزنك والخرسانة المسلحة، واحتجاز 3 عمال أسفل المبنى المنهار تحت الأنقاض.

وهرعت إثره الفرق ومنها فرقة التدخل في حوادث الانهيارات وفرقة مساندة من إدارة بدر للموقع تساندها فرق من بلدية ينبع والأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع والصحة والهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية وبعض الشركات الصناعية وشركة ياسرف حيث عملت الفرق على إزالة الأنقاض وقص الكمرات الحديدية.

ووفقا للصحيفة، تم إخراج شخص مصاب باكستاني الجنسية ونقله إلى مستشفى ينبع العام ، كما تم العثور على أحد المحتجزين بعد إزالة جزء من الأنقاض متوفى وهو باكستاني الجنسية يبلغ من العمر 46 عاما ،وأخيرا وخلال عمليه البحث ورفع الأنقاض عثر على المحتجز الثالث مصري الجنسية وتم إخراجه متوفى.

وجرى تأمين السلامة فى الموقع، كما تم الرفع لمحافظ ينبع بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص، للبدء في إجراءات التحقيق و تسلم الموقع .


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