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مصرع عاملين غرقا فى الرياح التوفيقى ببنها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:50 م
مصرع عاملين غرقا فى الرياح التوفيقى ببنها الانقاذ النهرى - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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لقى عاملان مصرعهما غرقا، فى مياه الرياح التوفيقى بمدينة بنها، خلال نزولها للاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة، وجارى البحث عن الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان مجلس مدينة بنها، قد تلقى بلاغا بتجمع الأهالى على الطريق أمام ملاعب كلية التربية الرياضية، وانتقل حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وتبين غرق عاملين بإحدى الشركات من محافظة الشرقية خلال نزولها للاستحمام بمياه الرياح التوفيقى، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، تم إبلاغ الحماية المدنية والإنقاذ النهرى، للبحث عن الجثتين، وتم صرف الأهالى، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


محافظه القليوبيه

امن القليوبيه

الحمايه المدنيه

الانقاذ النهرى

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