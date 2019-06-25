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مصرع طفل سقط فى بئر معد لروث الحيوانات أمام منزل بأسيوط

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:28 م
مصرع طفل سقط فى بئر معد لروث الحيوانات أمام منزل بأسيوط جثة
أسيوط- هيثم البدرى

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لقى طفل مصرعه، بعد أن سقط داخل بئر معد لروث الحيوانات أمام منزله بقرية بنى عليج بمركز الفتح، وتم نقل الطفل إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية، تلقى إخطاراً من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل نتيجة سقوطه داخل بئر معد لروث الحيوانات أمام المنزل، وبالإنتقال تبين صحة البلاغ وتبين مصرع " سيد . ك . أ " 14 سنة طالب ومقيم قرية بنى عليج مركز الفتح، وتم نقل الطفل إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية لمعرفة سبب الوفاة والعرض على النيابة العامة.

 

 


اسيوط

حادث قرية بنى عليج

حادث مركز الفتح

سقوط طفل بقرين بنى عليج

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