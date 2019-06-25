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مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:47 م
مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد جثة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخرين، منذ قليل، فى حادث مرورى بطريق أسيوط – الخارجة فى الوادي الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، بلاغًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوفاة شخص وإصابة آخرين فى حادث مرورى بمركز الخارجة، حيث تبين انقلاب سيارة مزدوجة الكابينة تابعة للمحافظة، بمنطقة الكيلو 60 بطريق الخارجة – أسيوط أسفل هضبة النقب، مما أدى إلى مصرع نصر الدين آدم على 59 سنة، وإصابة أحمد مراد أحمد 55 سنة، محمد فتحى جاد 55 سنة، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث وجارى أخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 


الوادى الجديد

حوادث الوادي الجديد

طريق الخارجة اسيوط

انقلاب سيارة

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