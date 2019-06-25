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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بالغربية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:17 ص
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بالغربية حادث تصادم - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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لقى شخص مصرعة أمس الإثنين إثر حادث تصادم بين سيارة سوزوكي ملاكي الغربية وسيارة نقل ملاكى المنيا بطريق "ميت حواى - البندرة" التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية 
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مديرإدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد مصرع مواطن يدعى "محمد ع ن " سائق سيارة سوزوكي مقيم بقرية ميت حواى التابعة لمدينة السنطة تصادم مع سيارة نقل المنيا كان يقودها"محمد .ن" مما أدى لمصرع الطرف الأول فى الحال وتم نقله للمستشفى العام، وتم تحرير المحضر اللازم وضبط السائق المتهم حيال تلك الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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