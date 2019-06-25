مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين بكسور وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم، أثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز رشيد بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ملاكى بالطريق الدولى الساحلى، بالقرب من مدينة رشيد، اسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 2 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.