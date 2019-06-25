مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه لا توجد تظلمات فى النظام الإلكترونى للصف الأول الثانوى ونتيجة الصف الأول الثانوى العام 2019.

وأضافت المصادر، أن النتيجة الإلكترونية يمكن طباعتها وتوجد الشهادة الورقية والنتيجة الإلكترونية أدق من أى شهادة ورقية فى السابق ولا يمكن العبث بقواعد البيانات.

وأوضحت المصادر كل الطلاب سواسية فى النظام سواء طلاب الخدمات أو غيرهم، مشيرة إلى أن الوزارة تبلغ كل الإدارات بنتائج الطلاب ويمكن التأكد من المدرسة لزيادة الاطمئنان.

وكانت وزارة التربةي والتعليم اعتمدت نتيجة امتحان مايو لطلاب أولى ثانوى موضحة أن تجربة الامتحانات كشفت أن الطلاب لديهم قدرة على التغيير وقبول الجديد، كما وصلت نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4 %.