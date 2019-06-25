سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مسلمات فرنسا يواجهن الحر باختراق حظر البوركينى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:46 ص
مسلمات فرنسا يواجهن الحر باختراق حظر البوركينى مسلمات فرنسا يتحدين البوركينى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت نساء مسلمات فى فرنسا حملة قلن فيها إنهن لن يقبلن بصيف آخر يحرمن فيه من ممارسة السباحة، أسوة بالآخرين، لكن باللباس الذى يناسبهن، مسلتهمات الأمر من رائدة الحقوق المدنية الأمريكية، روزا باركسر.

وذكرت "سكاى نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الحملة بدأت فى مدينة جرونوبل الجبلية، جنوب شرقى فرنسا، حيث روجت سيدات مسلمات لغايتهن عبر شبكات التواصل.

وتقول صفحة "تحالف المواطن" على شبكات التواصل إن هؤلاء النسوة يطلبن حيزا يحترم حريتهن، وذلك بإتاحة الملابس التى تلائمهن.

وجاء هذا التحرك، فى ظل موجة حر تضرب فرنسا ودولا أوروبية أخرى، بدأت الاثنين ومن المتوقع أن تستمر أسبوعا، تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 مئوية، ونظرا لهذا الأجواء الحارة، عادة ما تكون الشواطئ وبرك السباحة ملاذا للفرنسيين.

وتفرض العديد من المدن الفرنسية حظرا على "البوركينى" الذى يغطى كل جسد المرأة، وتعاقب كل من ترتديه بغرامة تصل إلى (35 يورو).

وذكر "تحالف المواطن" أن النساء اللاتى رفضن هذا الحظر استهلمن فى تنفيذ الاحتجاج نموذج رائدة الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة، روزا باركس، التى حفرت اسمها فى التاريخ عندما قالت "لا" للقيود العنصرية التى كانت مفروضة فى مدينتها.

وبالفعل، طبقت النساء المسلمات ما فعلته روزا، إذ تحدين حظر البوركينى فى جرونوبل، وارتدين "البوركيين" بأحد أحواض السباحة فى المدينة، وبدا حتى أنهن سعيدات بقبول الغرامات التى فرضتها الشرطة.

 


فرنسا

مسلمات فرنسا

حظر البوركينى

مدينه جرونوبل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جرائم عنصرية فى "بلاد النور" بعد اكتوائها بـ"نيران الإرهاب".. عمدة بلدية فرنسية يمنع الصلاة بالشوارع.. ويزعم: المساجد "أوكار راديكالية".. حظر البوركينى يتوالى.. والأمن يجبر لاجئين على خلع الحذاء

الأحد، 16 أكتوبر 2016 12:00 ص

فرنسا تحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:00 م

فرنسا تحظر استخدام الهواتف الذكية فى المدارس بموجب القانون

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:40 م

فرنسا تحظر تداول المواد البترولية فى عبوات حتى 13 يونيو الجارى

السبت، 07 يوليه 2018 10:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة