مسلمات فرنسا يواجهن الحر باختراق حظر البوركينى

وكالات الأنباء

أطلقت نساء مسلمات فى فرنسا حملة قلن فيها إنهن لن يقبلن بصيف آخر يحرمن فيه من ممارسة السباحة، أسوة بالآخرين، لكن باللباس الذى يناسبهن، مسلتهمات الأمر من رائدة الحقوق المدنية الأمريكية، روزا باركسر.

وذكرت "سكاى نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الحملة بدأت فى مدينة جرونوبل الجبلية، جنوب شرقى فرنسا، حيث روجت سيدات مسلمات لغايتهن عبر شبكات التواصل.

وتقول صفحة "تحالف المواطن" على شبكات التواصل إن هؤلاء النسوة يطلبن حيزا يحترم حريتهن، وذلك بإتاحة الملابس التى تلائمهن.

وجاء هذا التحرك، فى ظل موجة حر تضرب فرنسا ودولا أوروبية أخرى، بدأت الاثنين ومن المتوقع أن تستمر أسبوعا، تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 مئوية، ونظرا لهذا الأجواء الحارة، عادة ما تكون الشواطئ وبرك السباحة ملاذا للفرنسيين.

وتفرض العديد من المدن الفرنسية حظرا على "البوركينى" الذى يغطى كل جسد المرأة، وتعاقب كل من ترتديه بغرامة تصل إلى (35 يورو).

وذكر "تحالف المواطن" أن النساء اللاتى رفضن هذا الحظر استهلمن فى تنفيذ الاحتجاج نموذج رائدة الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة، روزا باركس، التى حفرت اسمها فى التاريخ عندما قالت "لا" للقيود العنصرية التى كانت مفروضة فى مدينتها.

وبالفعل، طبقت النساء المسلمات ما فعلته روزا، إذ تحدين حظر البوركينى فى جرونوبل، وارتدين "البوركيين" بأحد أحواض السباحة فى المدينة، وبدا حتى أنهن سعيدات بقبول الغرامات التى فرضتها الشرطة.