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مسئول يمنى: انتزاع 20 لغمًا حوثيًا فى مديرية باقم بمحافظة صعدة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:00 ص
مسئول يمنى: انتزاع 20 لغمًا حوثيًا فى مديرية باقم بمحافظة صعدة عناصر من الجيش اليمنى
/أ ش أ/

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أعلن مسئول عسكرى يمنى، مساء الإثنين، عن انتزاع فريق هندسة تابع للجيش الوطنى اليمنى عشرات الألغام الفردية من مخلفات ما زرعته ميليشيا الحوثى الانقلابية، فى مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالى اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن ركن فريق الهندسة فى محور باقم شمالى صعدة، الرائد هارون الصوفى قوله، إن: "فريق الهندسة تمكن من نزع 20 لغما فرديا، مضيفا أن: "الميليشيا الحوثية استحدثت ألغاما فردية مغطاة بالبلاستيك المقوى، حيث يصعب اكتشافها، وهو ما يتسبب بتأخير عمليات المسح الميدانى للألغام التى تزرعها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأوضح الصوفي، أنه تم خلال العامين الماضيين نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة، وتطهير مناطق واسعة تمتد لـ20 كيلو متر مربع فى عمق باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيسى لميليشيات الحوثي.

وكانت تقارير محلية ودولية قد أفادت فى وقت سابق، بأن الميليشيا الحوثية زرعت أكثر من مليون لغم فى مختلف المحافظات راح ضحيتها مئات الأشخاص أغلبهم من النساء والأطفال.

 


اليمن

أخبار اليمن

العنف فى اليمن

انتزاع 20 لغمًا حوثيًا

مديرية باقم

محافظة صعدة

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