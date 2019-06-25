مسؤول أمريكى: هدف اجتماع ترامب وشى بقمة العشرين استئناف محادثات التجارة

رويترز

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الهدف من اجتماع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومى 28 و29 يونيو فى اليابان هو استئناف محادثات التجارة، مضيفا أن هناك فرصة جيدة جدا لذلك.

وذكر المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه أن من الممكن أن تتفق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض رسوم جمركية جديدة كعلامة على حسن النوايا، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث.

كان مسؤولون بالإدارة الأمريكية قالوا إنه ليس من المتوقع إبرام اتفاق تجارى كبير خلال الاجتماع.