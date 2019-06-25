سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول أمريكى: هدف اجتماع ترامب وشى بقمة العشرين استئناف محادثات التجارة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:00 م
مسؤول أمريكى: هدف اجتماع ترامب وشى بقمة العشرين استئناف محادثات التجارة ترامب وشى جين بينج
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الهدف من اجتماع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومى 28 و29 يونيو فى اليابان هو استئناف محادثات التجارة، مضيفا أن هناك فرصة جيدة جدا لذلك.

وذكر المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه أن من الممكن أن تتفق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض رسوم جمركية جديدة كعلامة على حسن النوايا، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث.

كان مسؤولون بالإدارة الأمريكية قالوا إنه ليس من المتوقع إبرام اتفاق تجارى كبير خلال الاجتماع.

 

 

 

 


دونالد ترامب

شى جين بينج

محادثات التجارة

الصين

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

راحت عليها نومة.. قصة فتاة وجدت نفسها بمفردها على طائرة ركاب وسط الظلام

راحت عليها نومة.. قصة فتاة وجدت نفسها بمفردها على طائرة ركاب وسط الظلام

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة