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مد أجل الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر " لـ30 يوليو

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:55 ص
مد أجل الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر " لـ30 يوليو المستشار محمد ناجى شحاتة
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، مد أجل الحكم على المتهم أمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر، لجلسة 30 يوليو المقبل.

 

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

 

كان المتهم القى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد، فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة اجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.

 


6 ابريل

التجمهر

السجن المؤبد

ناجى شحاتة

اكاديمية الشرطة

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