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مدير معهد الإدارة: قضية الاستدامة وبناء القدرات على رأس أولويات "التخطيط"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:35 م
مدير معهد الإدارة: قضية الاستدامة وبناء القدرات على رأس أولويات "التخطيط" الدكتورة شريفة شريف مدير المعهد القومى للإدارة
كتبت- هبة حسام

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قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إن محور التدريب وبناء القدرات يعد أحد المحاور الرئيسية لخطة الإصلاح الإدارى، التى اعتمدتها الحكومة، مؤكدة على كونه يقوم بوضع إطار متكامل لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مبنى على دراسة منهجية للاحتياجات التدريبية، ويعتمد مبادئ الشفافية فى الاختيار والتقييم المستمر لمخرجات وأثر العملية التدريبية.
 
 
وأضافت "شريف"، خلال كلمتها بمؤتمر الإصلاح الإدارى فى مصر "الواقع والمستقبل"، الذى نظمته وزارة التخطيط اليوم، الثلاثاء، بحضور نخبة من الإعلاميين، أن استراتيجية تنمية وبناء القدرات تقوم على أساس فتح مجالات للتعاون مع كبرى الجامعات ومراكز التدريب على مستوى العالم لضمان مستوى متميز من التدريب والانفتاح الثقافى.
 
 
وأكدت الدكتورة شريفة، إلى أن وزارة التخطيط، تضع قضية الاستدامة على رأس أولوياتها ،وذلك من خلال سعيها إلى بناء القدرات الوطنية للاضطلاع بعملية التدريب، بما فى ذلك بناء لقدرات وطنية لتقديم البرامج التى يتم فيها التعاون مع شركاء دوليين، موضحة أن ذلك يتم عن طريق التنسيق لنقل الخبرات إلى متخصصين وأكاديميين مصريين لضمان وجود قدرات وطنية في مجال التدريب وبناء القدرات.
 
 
كما أشارت مدير المعهد القومى للإدارة، إلى التصور المتكامل لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكيفية تحديد الاحتياجات التدريبية وأهم البرامج التدريبية القائمة، وتناولت الحديث أيضاً حول الجهود المبذولة لوضع إطار متكامل لتنمية وبناء قدرات الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية.
 
 
 

الاصلاح الادارى

وزارة التخطيط

معهد الادارة

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المعهد القومى للإدارة

الدكتورة شريفة شريف

الواقع والمستقبل

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