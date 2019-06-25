مدير الطب البيطري بالدقهلية: تحصين 24 ألف رأس ماشية خلال 3 أيام

الدقهلية - سارة الباز

أكد الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية على استمرار حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع حتى 20 يوليو المقبل.

وأوضح "المنجى" فيى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن حصاد الرؤوس التي تم تحصينها على مدار ثلاثة أيام منذ بداية الحملة قد بلغ 24 ألف رأس على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن تغطية القرى والأرياف يتم توزيعها على مدار الشهر من قبل 21 إدارة بيطرية على مستوى المحافظة ضمن فعاليات الحملة القومية التى تنفذ على مستوى جميع محافظات الجمهورية فى توقيت واحد.

وأضاف بأنه لا توجد حالات إصابة داخل محافظة الدقهلية بالحمى القلاعية، أو حمى الوادى المتصدع حتى الآن.