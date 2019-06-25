مدبولى من برلين : نستهدف 6% معدل نمو والجنيه أصبح قادرا على مواجهة الدولار





أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن سعادته لتواجده فى ألمانيا على رأس وفد مصرى رفيع المستوى ، مضيفا إنه درس هنا فى المانيا لمدة عامين لذلك فهو يعرف جيدا طابع الشعب الالماني والتزامهم الكبير.

وأضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى ترأسها لكبار مسئولى الشركات الألمانية ، أن أحد أهداف الحكومة هو العمل على إزالة العوائق أمام المستثمرين، موضحا أن الحكومة تستهدف أيضا معدل نمو 6% بالاقتصاد المصري خلال العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء أن الجنيه المصري أصبح قادرا على مواجهة الدولار ، مؤكدا أن ما شهدته مصر وماحدث خلال الخمس سنوات الماضية هو أمر عظيم من بنية تحتية وطرق جديدة ومحطات كهرباء وغيرها من المشروعات القومية.