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مدبولى من برلين : نستهدف 6% معدل نمو والجنيه أصبح قادرا على مواجهة الدولار

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:33 ص
مدبولى من برلين : نستهدف 6% معدل نمو والجنيه أصبح قادرا على مواجهة الدولار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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هند-مختار
 
 
أعرب  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن سعادته لتواجده فى ألمانيا على رأس وفد مصرى رفيع المستوى ، مضيفا إنه درس هنا فى المانيا لمدة عامين لذلك فهو يعرف جيدا طابع الشعب الالماني والتزامهم الكبير.
 
 
وأضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى ترأسها لكبار مسئولى الشركات الألمانية ، أن أحد أهداف الحكومة  هو العمل على إزالة العوائق أمام المستثمرين، موضحا أن الحكومة تستهدف أيضا معدل نمو 6% بالاقتصاد المصري خلال العام المقبل.
 
وقال رئيس الوزراء أن  الجنيه المصري أصبح قادرا على مواجهة الدولار ، مؤكدا أن  ما شهدته مصر وماحدث خلال الخمس سنوات الماضية هو أمر عظيم من بنية تحتية وطرق جديدة ومحطات كهرباء وغيرها من المشروعات القومية. 
 
 
 
 
 

 


مصر وألمانيا

رجال اعمال المان

مصطفى مدبولى

المنتدى الاقتصادى العربى الالمانى

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