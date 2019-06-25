سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مخاوف بيئية من "اندثار" أجمل مدن إيطاليا.. ومطالبات بمنع عبور السفن السياحية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:00 ص
مخاوف بيئية من "اندثار" أجمل مدن إيطاليا.. ومطالبات بمنع عبور السفن السياحية مدينة البندقية الإيطالية
روما (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت أكبر مجموعة للحفاظ على البيئة فى إيطاليا، يوم الاثنين، إنه ينبغى وضع مدينة البندقية على قائمة الأمم المتحدة للمدن المعرضة للخطر وإنه ينبغى حظر السفن السياحية من الاقتراب منها لتفادى وقوع كارثة بيئية.

وجاءت الدعوة بعد أقل من شهر من اصطدام سفينة سياحية عملاقة بأحد المرافئ وقارب سياحى فى البندقية مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وجدد الجدل فى إيطاليا بشأن كيفية حماية المدينة التاريخية التى تجتذب 30 مليون سائح سنويا.

وقالت مارياريتا سينيورينى رئيسة منظمة إيطاليا نوسترا، التى ينص هدفها المعلن على الدفاع عن تراث إيطاليا الثقافى والطبيعي، "البندقية فريدة من نوعها ولا يمكن أن نسمح بتدميرها أكثر مما هى مدمرة بالفعل".

وأضافت خلال مؤتمر صحفى "البندقية واحدة من المدن المعرضة للخطر فى العالم". وأعلنت خلال المؤتمر قرار توجيه طلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لوضع المدينة على قائمتها للتراث العالمى المعرض للخطر.

والبندقية مدرجة بالفعل على قائمة يونسكو لمواقع التراث العالمى لكن مجموعة إيطاليا نوسترا تقول إن إطلاق العنان للسياحة والخروج المطرد لسكان المدينة الذين كانوا يقيمون فيها منذ فترة طويلة والتدهور البيئى عوامل تشكل خطرا على بقاء المدينة.

 

 


مخاوف بيئية

مدن إيطاليا

أخبار إيطاليا

عبور السفن السياحية

مدينة البندقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب إيطاليا بتقديم معلومات عن سفينة للمهاجرين

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:00 م

التحقيق مع رئيس بلدية فى إيطاليا بتهمة التعاون مع المافيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:13 م

بتكلفة 1.5 مليون يورو.. حوض صناعى فى إيطاليا لركوب الأمواج

الأحد، 23 يونيو 2019 01:30 م

إيطاليا تستقبل مهاجرين عالقين على متن سفينة إنقاذ تحت ضغط المظاهرات

السبت، 22 يونيو 2019 02:10 م

صور.. مظاهرات فى إيطاليا للمطالبة باستقبال مهاجرين عالقين على متن سفينة إنقاذ

السبت، 22 يونيو 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة