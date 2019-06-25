محلل فلسطينى: مصر رفضت منح صفقة ترامب قبلة الحياة على حساب حقوق فلسطين

كتب محمد السيد

قال محمد رشيد المحلل السياسى الفلسطينى، مستشار الرئيس الفلسطينى السابق ياسر عرفات، إنه لا حياة لصفقة "ترامب" لأن العرب خاصة مصر والأردن والسعودية والإمارات رفضت وترفض منحها قبلة الحياة على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة.





وأضاف رشيد فى تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لكن فى فضاء الضجيج البعض يخلط أو لا يميز بين حكمة الاستماع لما يقوله الأمريكى وبين حتمية إبلاغه وجها لوجه بثبات الموقف العربى مع فلسطين، هل أمريكا فعلا تريد إيران ام تحاول إعادة توظيف ورقته بطريقة".