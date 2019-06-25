محافظ كفر الشيخ: استثناء مدرسة التربية الخاصة من قيود الارتفاعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، استثناء مدرسة التربية الخاصة للتعليم الأساسي بدسوق من قيود الإرتفاعات، طبقاً للقانون وللصالح العام، علي أن يتم إنشاء مدرسة التربية الخاصة للتعليم الأساسي بدسوق بإرتفاع 16.85م، بدلاً من 9 أمتار لتضم " أرضي+ 4 طوابق" بدلاً من أرضي+ 2 طابق.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إنشاء مدرسة التربية الخاصة للتعليم الأساسي بدسوق" مبني التربية الفكرية"، علي مساحة 1852م2، طبقاً للرسومات الهندسية للتنفيذ لتكون إضافة لقطاع التعليم بالمحافظة.

كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم ، بإستغلال مبني مدرسة أبيوقا القديم للخدمات، وذلك بعد إفتتاح مدرسة أبيوقا الاعدادية المشتركة الجديدة، بتكلفة 2مليون و178 ألف جنيه ،كما كلف محافظ كفرالشيخ، بزيادة المساحات الخضراء بمدرسة أبيوقا وفرش جوانب السور المدرسي من الداخل بالرمال، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لإمكانيات المدرسة الجديدة لصالح تقديم الخدمات التعليمية لأهالي قرية أبيوقا.