محافظ جنوب سيناء يناقش استعداد سانت كاترين لملتقى الأديان أكتوبر المقبل

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين تشهد طفرة فى مجالات البنية التحتية وشبكات الاتصالات، مضيفا أن هناك مخططا لتطوير المدينة فى شتى المجالات، وأن المدينة استعدت لاستضافة المدينة لملتقى الأديان العالمى أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع وزير التنمية المحلية أمس بحضور اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات وعطية موسى عضو مجلس النواب، وعدد من الجهات المعنية لمناقشة استعداد المدينة لاستضافة ملتقى الأديان العالمى.

استعرض المحافظ، خلال اللقاء، أعمال التطوير المتمثلة فى إزدواج طريق كاترين المطار وإنشاء مسجد كبير بالمدينة توسعة المطار ،وعمل مهبط جديد، والانتهاء من تطوير طريق السعال دهب بطول 75 كيلو مترا قبل نهاية العام.

من جانبه، طالب عطية موسى بحل أزمة المياه بالمدينة عن طريق تشغيل الخزانات الاستراتيجية، وتشغيل الخطوط الأرضية وتقوية شبكات الاتصالات عن طريق إقامة أبراج جديدة، مضيفا أنه طالب بعمل دراسة لعمل تليفريك والصوت والضوء بالمدينة، لاستغلال ما تحويه المدينة من مقومات سياحية وطبيعة لا مثيل لها فى العالم.