محافظ بنى سويف يوجه باتخاذ إجراءات جديدة لتطوير منظومة النظافة

بنى سويف أيمن لطفى

عقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة آخر المستجدات فى منظومة النظافة على مستوى المحافظة والوحدات المحلية السبع، وتقييم الأداء والوقوف بدقة على المعوقات التى تواجه سير العمل بالمنظومة بهدف وضع ومقترحات يتم ترجمتها عملياً في صورة إجراءات وخطوات جديدة لتطوير المنظومة بكافة مكوناتها ومراحلها التى تشمل الجمع والنقل وزيادة موارد مشروعات النظافة، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفنى، وأعضاء وحدة المخلفات الصلبة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مشروعات النظافة بالمراكز.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ المجهودات التى تقوم بها الوحدات المحلية في ملف النظافة العامة من رفع القمامة والمخلفات والتراكمات، والكميات التى يتم رفعها ونقلها لمحطات التجميع ومنها إلى مصانع التدوير بالمحافظة ، فضلاً عن بحث مقترحات لتحسين وتطوير مستوى المنظومة ودعمها بما تحتاجه من إمكانيات مادية وما يتعلق بدعمها بمعدات وسيارات جديدة وصيانة الحالى منها.

وخلال اللقاء تم عرض بعض المقترحات التى تقدم بها رؤساء الوحدات المحلية فيما يتعلق تعظيم موارد مشروعات النظافة وزيادة معدلات التحصيل وتوسيع نطاق عمل المشروع من خلال توفير خدمة جمع ونقل القمامة وامتدادها إلى كافة العزب والنجوع والقرى،ودراسة وجوب التعاقد مع مشروع النظافة كشرط من شروط الحصول على تراخيص العقارات، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة بين مشروع النظافة ووحدات المخلفات الصلبة بالديوان العام والوحدات المحلية لتحقيق المستهدف الشهري في إطار الاستراتيجية العامة لمنظومة النظافة بالمحافظة، فضلاً عن تشكيل لجنة ،من المحافظة والبيئة ومشروع النظافة ،لتتولى عمل تعاقدات تجارية جديدة مع المحلات والمصانع والمدارس والمستشفيات وغيرها لزيادة نسب التحصيل التجاري.

كما أثنى المحافظ على العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة اهناسيا، لتميزهم وتصدرهم المركز الأول عن شهر يونيه الجارى، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته وحدة المخلفات الصلبة التي يشرف عليها المكتب الفنى بالمحافظة لمنظومة المخلفات الصلبة على مستوى الوحدات المحلية، والذي كشف عن تميز العاملين بمنظومة النظافة باهناسيا من العمال والسائقين والمشرفين بعد إجراء تقييم لمنظومةالجمع والنقل للمخلفات وحساب تقدير الكمية الناتحة من المنازل ونسبة المورد منها لمصنع تدوير القمامة طبقا لعدد السكان بكل منطقة على مستوى الوحدات المحلية سواء المدن الرئيسية أو المجالس القروية أو القرى والتوابع، وذلك خلال شهر يونيه الجارى.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حصلت أيضا على المركز الأول عن شهر مايو الماضى، بعد تحقيقها نسبة زيادة عن المستهدف فى مجال منظومة جمع ونقل المخلفات من المنازل إلى مصنع تدوير القمامة.

ومن ناحية أخرى كرم محافظ بنى سويف اليوم اللواء أحمد عادل رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف ونائبه العميد وليد نافع، بمناسبة انتهاء عملهما بالمحافظة، وذلك باهدائهما درع المحافظة تقديرا لهما على بذلهما جهدا مميزا خلال فترة عملهما والمساهمة في الدفع بالخطة التنموية للمحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية.