محافظ بنى سويف يجرى حركة تنقلات محدودة بين رؤساء القرى

بنى سويف أيمن لطفى

أجرى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف حركة تنقلات بين رؤساء القرى والتى شملت الوحدات القروية بالشنطور ومازورة، وبراوة، وشريف باشا والتابعة لمراكز سمسطا، واهناسيا وبنى سويف.

وتضمنت التنقلات ندب كامل فاروق كامل شحاتة من مديرية التنظيم والإدارة وتكليفه بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية الشنطور مركز سمسطا، ونقل عاشور صادق على سليم رئيس الوحدة المحلية لقرية براوة مركز إهناسيا للعمل رئيس للوحدة المحلية لقرية مازورة مركز سمسطا، وتكليف ناصر غانم سيد أحمد مدير مركز معلومات الوحدة المحلية لقرية النويرة مركز اهناسيا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية براوة بإهناسيا، وتكليف فواز محمد رجب فواز سكرتير الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بمركز بنى سويف للقيام بعمل رئيس الوحدة

ووجه المحافظ فى بيان له اليوم الثلاثاء رؤساء المجالس القروية بالاعتماد على الأسلوب الميدانى فى العمل، والتلاحم مع المواطنين والوقوف على مطالبهم وحل مشاكلهم، مطالبا إياهم بأهمية العمل والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات، مؤكدا على أن معيار النجاح الذى يقيم به أداء التنفيذيين هو مستوى رضا المواطن، وتحقيق تغير ملموس إلى الأفضل فى الخدمات الجماهيرية، والنجاح فى استثمار كل الاعتمادات والمخصصات، والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية

يذكر أن محافظ بنى سويف أصدر "فى وقت سابق" قرارا بتقسيم مدينة بنى سويف إلى أحياء سكنية بدلا من نظام المناطق المعمول به قبل صدور القرار الذى تضمن: تكليف كل من محمد محمود رياض، بتسير أعمال الحى الأول والذى يضم المنطقتين الأولى والثانية، وشعبان عبد الوهاب محمد، تسيير أعمال الحى الثانى والذى يضم المنطقتين الثالثة والرابعة، وسيد جمعة على، تسيير أعمال الحى الثالث والذى يضم المنطقتين الخامسة والسادسة.